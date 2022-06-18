«محمد» من أوائل المكفوفين بالثانوية الأزهرية بالدقهلية: الشعراوي قدوتي

غمرت السعادة بين الطالب محمد خالد أحمد السعيد، من أشمون الرمان مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وانطلقت الزغاريد فرحًا بحصوله على المركز الثالث في الشهادة الإعدادية الأزهرية «مكفوفين» من معهد ميت السودان الأزهري مركز دكرنس بمجموع 397 درجة، بعد أن تحدى إعاقته وحافظ على تفوقه واستطاع أن تحصل علي 88.2% من الدرجات.

محمد حفظ القرآن وعمره 11 سنة

وقال الطالب محمد خالد أحمد السعيد، ‏إنه يُرجع الفضل دائما لأسرته التي ترعاه وتريده أن يحافظ علي تفوقه فقد كان متفوقا في الشهادة الابتدائية، وحافظ على هذا التفوق هذا العام بحصوله علي المركز الثالث مكفوفين في الشهادة الإعدادية الأزهرية، مؤكدًا أنه حفظ القرآن الكريم منذ أن كان عمره 11 عاما، وهو وأن قدوته في الحياة هو الشيخ محمد متولي الشعراوي، ويتمني أن يكون عالما كبيرا مثله.

أمنيته أن يكون أستاذًا بالجامعة

وأضاف الطالب لـ«الوطن» أن حلمي أن أكون أستاذ في جامعة الأزهر الشريف لأنهم يمكنهم شرح الدين بطريقة سهلة ومبسطة ومنهم الشيخ الشعراوي لبساطته في أسلوبه وهو ما علماء الدين الأجلاء الذين نقتدي بهم.

وتابع: «مقتنع بقاعدة (الإضافة البسيطة)، فأضيف لنفسي معلومة كل يوم حتى ولو كانت بسيطة، فالمهم هو المواظبة والاستمرار في التحصيل، وهذه النتيجة التي حصلت عليها هي نتاج جهدي الذي بذلته طوال العام وجدت نتيجته في نتيجته هذا العام».

وقال والد الطالب: «ربنا كرمنا وكلل جهود محمد ابني، وإن شاء الله يستمر علي تفوقه دائما، وهو مكرم من كثير من الجهات علي حفظه للقرآن الكريم، وهو مؤذن في المسجد ويصلي بهم إمام كما أنه يصلي التراويح في شهر رمضان إماما لعذوبة صوته وسكان المنطقة يقدمونه في الصلاة».

وأضاف أنه «حاليا بدأ في دروس التجويد، وكذلك دراسة علم المقامات، وهو يواظب على تفوقه ويتمنى أن يكون أستاذا في الجامعة، ونحن دائمًا ندعمه في تفوقه».