منحة تدريبية لتعلم فن الكاريكاتير و«الأليستريشن» للصحفيين

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة التدريب، عن فتح باب الاشتراك والتسجيل في المنحة التدريبية المجانية في مجال رسم الكاريكاتير والبورتريه الكارتوني و«الأليستريشن» للصحفيين وأسرهم.

الدورة تتم تحت إشراف الكاتب الصحفي أحمد عبد النعيم

وأوضحت نقابة الصحفيين أن الدورة تتم تحت إشراف الكاتب الصحفي أحمد عبد النعيم، فنان ورسام الكاريكاتير بجريدة الأخبار المسائي وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير سابقا، والكاتب الصحفي أحمد طنطاوي الصحفي والرسام بمجلة أكتوبر، وعضو الجمعية المصرية للكاريكاتير.

وتتضمن الدورة التدريبية مجموعة من المحاور الرئيسية حول أساسيات الرسم والتكوين الفني وطرق رسم الإنسان والحيوانات والطبيعة وأساليب رسم وجه الإنسان وتعبيرات الوجه وحركات العين والفم ومهارات رسم البورتريه.

أهداف الدورة التدريبية

وتهدف الدورة التدريبية إلى التعرف على الفرق بين الرسم الطبيعي «الأليستريشن» والكاريكاتيري والكارتوني، بالإضافة إلى تنمية مهارات رسم الإسكتشات الأولية والتحبير والتدريب على التلوين والتعرف على أنواع الألوان واستخداماتها المختلفة والتعرف على أساسيات رسم القصص والكوميكس ورسم الرموز والشعارات والإطارات التعبيرية.