ورش عمل تشكيلية صيفية للأطفال والشباب بدار الأوبرا.. تشمل الرسم والخط العربي

بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في تلقي طلبات الالتحاق بورش العمل التشكيلية التي تقام خلال الإجازة الصيفية تحت إشراف الإدارة العامة للمتاحف والمعارض، بمشاركة نخبة من أساتذة الكليات الفنية والفنانين المحترفين من صالون مصر للتصوير الضوئي.

الورشة للأطفال والشباب ما بين 7 الى 17 عاما

وتقرر هذا العام أن قبول الأطفال والشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 7 حتى 17 عاما، وأن تعقد في مجالات الرسم، الخزف، الخط العربي، صناعة الحلى والتصوير الفوتوغرافي، وتنطلق اعتبارا من الأحد 17 يوليو وتستمر حتى الثلاثاء 16 أغسطس المقبل، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية وبهو المسرح المكشوف بـ دار الأوبرا المصرية أيام الأحد، الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع من العاشرة والنصف صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

18 أغسطس موعد افتتاح المعرض

كما تقرر منح شهادة باجتياز الدورة التدريبية وتنظيم معرض لنتاج الورش من أعمال المشاركين يفتتح في السابعة مساء الخميس 18 أغسطس.

ورش العمل التشكيلية تنظمها دار الأوبرا المصرية

يذكر أن ورش العمل التشكيلية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية تحت رئاسة الدكتور مجدي صابر، تأتي امتدادا لخطواتها الرامية إلى نشر الوعي الفني والثقافي وضمن خطتها لرفع مستوى الذوق العام لدى الشباب والأطفال، وتشهد شكلا تعليميا يعتمد على استخدام الأسلوب التفاعلي؛ بهدف خلق جيل جديد قادر على انتقاء وإنتاج الفنون الجادة بما يسهم في إعادة تشكيل الوجدان وتطوير المجتمع.