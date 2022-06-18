«أب» يقتل ابنته الطفلة خنقاً أمام المارة لشكه في سلوكها بالدقهلية

أقدم «أب»، اعتاد على تعاطي المواد المخدرة، على قتل ابنته الطفلة، البالغة من العمر 14 سنة، خنقاً حتى الموت، في إحدى القرى بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، مدعياً أنه قام بارتكاب جريمته لشكه في سلوك ابنته، وقام بتهديد أهالي القرية، ممسكاً بسلاح أبيض «سكين»، حتى تم استدعاء الشرطة، التي ألقت القبض عليه.

ورود بلاغ بمقتل طفلة خنقاً على يد والدها

تبلغ لمأمور مركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة، من عدد من أهالي قرية «كفر الحصة»، قيام أحد الأشخاص بقتل ابنته في الشارع، على جانب إحدى الترع المارة بالقرية، وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة مسجاة على الأرض لطفلة تُدعى «شمس»، 14 سنة، تم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة.

شهود العيان يروون تفاصيل الواقعة

وأكد عدد من الأهالي شهود الواقعة، في تحقيقات الشرطة، أن الأب ويُدعى «س. أ.»، وشهرته «بانجو»، 50 سنة، قام بالتعدي على ابنته بالضرب، ثم أمسك بقطعة قماش، وقام بخنقها بغرض التخلص منها، بعد شكله فى سلوكها، فضلاً عن إصابته ببعض الهلاوس، نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة.

وأضاف شهود الواقعة أن المتهم متزوج من سيدتين، وأولاده قاموا بمقاطعته، إلا أنه كان يعاود الظهور من حين لآخر، والتعدي على أولاده من زوجته الأولى، ومعروف بسلوكه المؤذي للجميع، إلى أن ظهر ممسكاً بابنته، وقام بخنقها حتى فارقت الحياة.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، حيث انتقلت لمعاينة محل الواقعة، وأمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.