خلص عليها وهي صايمة.. تأجيل محاكمة طالب هندسة متهم بقتل معلمة بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل معلمة في قرية تلبانة مركز المنصورة إلى جلسة 19 يوليو 2022؛ للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية، بعد أن اختبأ في مدخل العقار الذي تسكنه حتى هدأت الأمور واقتحم الشقة ‏وذبحها وهي صائمة وسرق مصوغاتها وهرب‎ .‎

تعرض المجني عليها للتعذيب 3 ساعات

وقالت شقيقة المجني عليها آمال لطفى رشاد جبر، معلمة على ‏المعاش، ‏لـ«الوطن»، إنّ شقيقتها تعرضت للتعذيب والضرب لمدة 3 ساعات على أيدي المتهم وأنها طلبت منه أن يأخذ ما يريد من ذهبها ويتركها إلا أنه أصر على قتلها فأحضر سكينا من المطبخ وذبحها به بعد أن تعرفت عليه.

وأضافت: «أنا واثقة في عدالة القضاء لكن كل لحظة تمر علينا دون القصاص لدم أختي صعبة علينا جميعا، فقد قتلها وهي صائمة، واستغل فرصة أنها تقيم بمفردها في شقتها في أن ينفذ جريمته بكل هدوء، وبعد أن تم القبض عليه هو من أرشد عن مكان الذهب الذي سرقه من بيت أختى، وأنه تخلص من السلاح بأن ألقه في ترعة، وبعدها طالب محاميه أن يتم عرضه علي، مستشفى الأمراض ‏العقلية مدعيا عدم مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة، والتي أكدت أنه سليم».

وأكد علي ماهر، المدعي بالحق المدني، تضامنه مع اتهامات النيابة العامة للمتهم، مطالبا بتوقيع ‏أقصى العقوبة عليه جزاء لما اقترفه.‏

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار خالد ‏السعدني و المستشار الدكتور خالد الزناتي و المستشار شعبان ابراهيم غالي، وسكرتارية كل من سامح ‏ابراهيم الموفي، و احمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي في القضية رقم 25252 لسنة 2021 ‏جنايات مركر المنصورة والمقيدة برقم 2682 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة لأنه في يوم ‏‏18/11/2021‏‎.‎

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وتعود الواقعة لشهر نوفمبر من عام 2021 عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز ‏المنصورة بورود بلاغ من أهالي قرية تلبانة دائرة المركز، بالعثور على سيدة مسنة ‏مقيدة ومذبوحة داخل ‏منزلها بالقرية‎.‎

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال المتهم «إسلام. أ. ص. ‏ع» «محبوس» السن 21 عامًا - طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة ومقيم تلبانة، مركز ‏المنصورة لمحكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بقتل المجني عليها آمال لطفى رشاد جبر، معلمة على ‏المعاش، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد عزما قاطعا وبيت النية على إزهاق روحها إن حالت دون ‏استيلائه على أموالها فأباح حرمة المال لديه وتجسد بجسده فأباح حرمة النفس قاطعا عرى القرابة، فما أن ‏أبصرها بعينه فزين له قتلها فأطبق عليها وأوثق يديها وساقيها بأدوات «سلك، كوفية، خمار، طرحة» ‏وأحضر سلاحا أبيض، «سكينا»، فسدده بجسدها غير مرة وأطبق على رأسها بيده لينحر عنقها فانفجرت ‏دماؤها الصائمة قاصدا إزهاق روحها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق ‏واستل الحياة منها وعلى النحو المبين بالتحقيقات‎ .‎