مصرع عامل صدمه قطار بالبدرشين أثناء عبور الطريق ونقله لمشرحة زينهم

لقى عامل مصرعه، بعد أن صدمة قطار سكة حديد بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، في أثناء محاولة عبور طريق السكة الحديد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً من الأهالي يفيد بمصرع عامل بعد أن صدمة قطار سكة حديد، على الفور انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث إلى مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف، وبالإنتقال تبين صدق الواقعة وأن العامل وافته المنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

النيابة تستمع للشهود العيان

أخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المتوفي لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان سبب الوفاة، كما استدعت عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث؛ تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وطلبت سائق القطار للتحقيق، وتتابع جهات التحقيق استمرار التحقيق في الواقعة.