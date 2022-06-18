التعليم العالي: ضبط 280 كيانا وهميا حتى الآن.. ونحذر الطلاب مع قرب «التنسيق»

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، أن العمل يسير بصورة منتظمة وهادئة في الاستعداد لتنسيق القبول للجامعات الحكومية 2022، مضيفاً أنه يجرى الآن إعداد القرار الوزاري الخاص بقواعد تنسيق القبول بالجامعات لعرضه على المجلس الأعلى للجامعات المقرر انعقاده الأسبوع المقبل بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات.

تنسيق الجامعات 2022

وعن دور الوزارة في مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية، أكد رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجان نجحت منذ عملها في رصد ومداهمة ما يزيد عن 280 كيانا تعليميا وهميا يقدم الخدمة التعليمية دون وجود أي تراخيص مع منح شهادات مزورة منسوبة لعدد من الجامعات داخل وخارج مصر، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات القائمة بها تلك الكيانات.

الكيانات الوهمية

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التعليم العالي، أن لجان الضبطية القضائية تواصل عملها مدار الـ24 ساعة لرصد أي إعلانات أو كيانات وهمية تعمل على جذب الطلاب دون سند قانوني معتمد من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أن الغلق والتشميع والإحالة للنيابة العامة عقوبة أصحاب المؤسسات التعليمية الوهمية.

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالي للتأكد من حقيقة اعتماد الكيانات الوهمية المختلفة وعدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات الكاذبة المضللة، مع ضرورة الاطلاع على كل أسماء المعاهد والأكاديميات والجامعات المعتمدة من قبل الأعلى للجامعات داخل مصر وخارجها لعدم الوقوع ضحية وفريسة تحت أيدي منعدمي الضمير.