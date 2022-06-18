الجامعات الخاصة تشرح آليات كشف شهادات الثانوية المزورة: سنتأكد بكل الطرق

أكّد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة انتظام أعمال التقدم والالتحاق بمختلف البرامج الدراسية من قبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية للعام الجامعي 2021-2022، وفقاً للضوابط والقرارات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

وأوضح رؤساء الجامعات الخاصة لـ «الوطن»، أنَّ التقديم يتم عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعات، مع التأكّد من كل الإجراءات التي تضمن صحة الشهادات المقدمة من قبل الطلاب للالتحاق، منعًا لانضمام أي طالب مخالف للإجراءات والقواعد المنظمة للعمل.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأشار الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، إلى انتظام أعمال التسجيل والالتحاق من قبل طلاب الشهادات العربية والأجنبية، وفقاً للحدود الدنيا دون رصد أي مشكلات، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم خدمة تعليمية متميزة، إذ ترتبط بشراكات عميقة في الجانب الأكاديمي وبرامج التبادل الطلابي مع كبرى الجامعات العالمية.

أشار إلى أنَّ الخدمات التي تقدمها الجامع تتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية في هذا الشأن، إذ تحاول الجامعات الخاصة، اللحاق بقطار الجودة التعليمية، لافتا إلى أن العمل يجرى حالياً لتطوير جودة التعليم والحياة التعليمية لكل منتسبي الحرم الجامعي.

مجابهة الشهادات المزورة

وأوضح رئيس جامعة النهضة، أنَّ هناك عدد من الإجراءات والخطوات، لمواجهة ظاهرة الشهادات المزورة للثانوية العامة وما يعادلها التي يتقدم بها عدد من الطلاب، للحصول على أماكن ومقاعد بالكليات بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، «سنتأكد بكل الطرق»، لافتًا إلى أنَّ هناك إجراءات لكشف الشهادات المزورة وهي:

- بالنسبة لطلاب شهادات الـ IG، يتمّ التواصل مع الجهة المانحة للشهادة للتأكد من رقمها سواء من خلال الاتصال المباشر أو الدخول عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة المسئولة عن تلك الشهادات.

- بالنسبة للدبلومات الأمريكية وغيرها، يتمّ التواصل أيضا مع الجهة المانحة للتأكّد منها.

- بالنسبة للشهادات العربية يتمّ التواصل مع المكاتب الثقافية و القنصليات للتأكد من حقيقة إصدار الشهادة، وكذلك الشهادات الأخرى.

جامعة الأهرام الكندية: هناك إجراءات وقواعد قبول

ومن جهته، أكّد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية الالتزام بتعليمات الأعلى للجامعات الخاصة، فيما يتعلق بإجراءات و قواعد القبول، وإجراءات التحقق والتأكّد من الشهادات المقدمة للالتحاق بالبرامج الدراسية المختلفة.