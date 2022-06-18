«الصحة» تكشف تفاصيل رفع قيود كورونا عن القادمين إلى مصر: حققنا «مناعة القطيع»

أصدر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا له منذ قليل، متعلق برفع القيود والاشتراطات الخاصة بفيروس كورونا للقادمين إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ما نشرته «الوطن» الأربعاء الماضي، أن رفع القيود والعمل بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لدخول جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي سواء شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا أو مسحوق سلبية ضد الفيروس خلال 72 ساعة، أو مسحة rapid antigen سلبية ضد كورونا خلال فترة 72 ساعة.

الدولة المصرية تسعى إلى السيطرة على الفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تقيم المخاطر الصحية بصفة دورية بناء على الموقف الوبائي والمحلي والإقليمي والعالمي للمرض، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى السيطرة على الفيروس والتوسعات في عملية التطيعمات المتعلقة بالمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال حملة طرق الأبواب التي استطاعت أن تؤثر على المواطنين العازفين عن الحصول على لقاح كورونا وحلت هذه المشكلات وساعدتهم في التسجيل والحصول على التطعيم.

الانتهاء من تطعيم 64% من المستهدف

وأعلن «عبدالغفار» أن مصر استطاعت تحقيق مناعة القطيع فلقد تم الانتهاء من تطعيم 64% من المستهدف من التطعيم وهو 70% منهم، وسيتم العمل على الانتهاء منهم على نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، مؤكدا أنه لا غنى عن الحصول على التطعيم بأي شكل بعد ثبات أهمية اللقاحات في تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.