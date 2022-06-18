ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا من 543.6 مليون حالة

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، في الارتفاع، وسجلت الإصابات 543 مليونًا و699 ألفًا و095 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و339 ألفًا و515 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء،518 ملايين و807 ألفا و700 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

أعلنت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، تسجيل 6842 إصابة بـ«كورونا»، بينها 79 حالة وافدة من الخارج، و11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18.270.481 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 24427 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أكثر من 20360 حالة إصابة بـ«كورونا» أ ما تطلق عليه السلطات اسم «الحمى»، وقال «مقر الوقاية من الوباء في حالات الطوارئ»، إن إجمالي الإصابات بلغ أكثر من 4.6 مليون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

تعاف أكثر من 4.56 مليون شخص في كوريا الشمالية

وتعاف أكثر من 4.56 مليون شخص في كوريا الشمالية من «كورونا» فيما يتم علاج ما لا يقل عن 36390 شخصا من الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وافقت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، على لقاحين مضادين لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» للأطفال تحت سن الخامسة، وأجازت إدارة «الأغذية والعقاقير» الأمريكية، لقاح «فايزر- بيونتيك»، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات ولقاح «موديرنا» للأطفال من سن 6 أشهر حتى 17 عاما.

وقال مسؤولو الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» إنه قد يتم طرح اللقاحات المضادة لـ«كورونا» على الفئات العمرية أقل من 5 سنوات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. وموافقة السلطات على اللقاحين، يمهد الطريق أمام تطعيم ملايين من الأطفال صغار السن في الولايات المتحدة الأمريكية فور الحصول على موافقة من «مراكز مكافحة الأمراض» الأمريكية المعروفة باسم «سي دي سي».

الصين تعلن تسجيل 11 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى، في البر الرئيس لـ البلاد، بينها 5 حالات في منطقة منغوليا الداخلية، و 4 حالات في مقاطعة لياونينج، وحالة إصابة واحدة في كل من بكين وشنجهاي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أبلغت «لجنة الصحة البلدية» في «شنجهاي»، تسجيل إصابة واحدة محلية العدوى بـ«كورونا» محليا و6 حالات محلية بدون أعراض، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، «وانج ون بين»، أمس الجمعة، تصريحات سفير واشنطن لدى بلاده، نيكولاس بيرنز، بشأن نهج «صفر- كورونا» الديناميكي الذي تطبقه «بكين»، وقال في مؤتمر صحفي، إن سبب تبني بلاده النهج الديناميكي هو أن السلطات تضع حياة وصحة 1.4 مليار شخص في المقام الأول قبل أي شيء آخر،

وأشار «بين»، إلى أن «صفر- كورونا»، دليل على فلسفة الحوكمة التي يتبناها «الحزب الشيوعي» والحكومة في بلاده، التي تعطي أولوية قصوى لحماية حياة المواطنين.