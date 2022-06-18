وائل شقيق ياسمين عبدالعزيز: غلطان بنسبة 100% ومش هفرض نفسي عليها تاني

علق وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز على الخلافات التي اندلعت بينهما، موضحًا: «الإنسان بيغلط، والمهم إننا نتعلم من غلطنا ومانكرروش تاني، وإن الواحد يصبر، والدرس مكنش لطيف ولا التجربة كانت ظريفة واتعلمت منها كثير، وأتمنى أن الحياة تكون أهدأ من كده والأمور بيننا تتصافى».

في حاجات ماينفعش تتقال على السوشيال ميديا

وأضاف «عبد العزيز»، خلال تصريحات تلفزيونية: «الدرس هو إن في حاجات ماينفعش تتقال على السوشيال ميديا، والأفضل إن الناس تجتمع ونحل واللي مليش فيه ماتدخلش فيه، ولازم أركز في حياتي ومستقبلي ونفسي، لما بتحب حد قوي وبتخاف عليه، الخوف بيغلطني، بقيت عامل زي القطة اللي أكلت ولادها».

واعترف، على الهواء بأنه المخطئ في الأزمة مع شقيقته ياسمين عبدالعزيز بنسبة 100%: «الصيد في المياه العكرة شيء مش لطيف، ولازم آخد بالي، وإن الحل إن الواحد مايردش وأخدت قرار إني ماردش على حاجة، أنا موجود ولو هي احتاجتني هتدخل، لكن لو ما احتجاتنيش مش هتدخل، أنا موجود وتليفوناتي معروفة، و و اختي احتاجتني في أي وقت أنا تحت أمرها ولو مش عايزة أنا مش هفرض نفسي عليها».

كلنا بنغلط.. هل الناس هتحكم عليّ بالإعدام؟!

وأكد وائل: «أنا غلطان وحصل غلط مني، هل الناس هتحكم عليّ بالإعدام، كلنا بنغلط، لكن المهم إننا نراجع نفسنا في الغلط ومانكرروش ونتوقف عنه ونعتذر، الاعتذار مش عيب ومن شيم الرجال، يموت المعلم وهو بيتعلم، تجارب وعدت وبنتعلم منها ومش عيب، ومن هنا ورايح مش فاضي غير لشغلي، وربنا يكرم الكل بالخير والسعادة ويوافق الناس كلها، وبالنسبة للصلح، المهم التوقيت لازم أديها مساحتها لحد ما تهدأ، والمساحة ممكن تبقى كبيرة أو صغيرة، ودي حاجة بايديها مش بإيدي».