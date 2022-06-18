التعليم: وجدنا بطاقات صحية للمتقدمين للمدارس ورياض الأطفال أصدرتها جهات غير مختصة

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه تزامنا مع تقديمات الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، ظهر تداول بعض المنتفعين بطاقات صحية غير صادرة من جهة الاختصاص أي التأمين الصحي، فوجب على مديري عموم الإدارات متابعة التقديمات بالمدارس وتشكيل لجان من التوجيه المالي والمتابعة لمراجعة هذه البطاقات.

وأضاف «سلومة» في خطاب رسمي، أنه في حالة وجود هذه البطاقات غير الصادرة من جهة الاختصاص أي التأمين الصحي يتم إحالة المتسبب للمساءلة القانونية، مشددا على ضرورة التنفيذ بكل دقة.

سلامة وتأمين الأماكن مراكز توزيع الأسئلة

وفي سياق منفصل وجه أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة التأكد من سلامة وتأمين الأماكن التي تم اختيارها لمراكز توزيع الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة والتأكيد على نظافة الاستراحات، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم وأن يتم عمل محضر للطالب في حال الكتابة على كتيب المفاهيم، مشددا على المراقبين ضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال سير عملية الامتحانات، وتوفير الراحة والهدوء للطلاب داخل وخارج اللجنة.

وأكد أشرف سلومة رؤساء اللجان بالعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وخلافه، وعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلک لأنه ليس مسموحا للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة، وإذا تمت الكتابة عليه يتم عمل محضر إثبات حالة، لأنها تعد مخالفة.