طلاب آثار الزقازيق ينظمون ممراً شرفياً لأستاذ جامعي تكريماً له (فيديو)

نظم طلاب كلية الآثار بجامعة الزقازيق ممراً شرفياً في منطقة «صان الحجر» الأثرية، شمال محافظة الشرقية، للدكتور ماهر سمير عطالله، تكريماً له لحرصه على مساعدتهم وتوفير الوسائل التي تساعدهم على الدراسة في سهولة ويسر، مثل وسائل المواصلات والسكن للطلاب والطالبات المغتربين.

ممر شرفي لأستاذ جامعي بآثار الزقازيق

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر اصطفاف الطلاب والطالبات على الجانبين لمسافة طويلة داخل المنطقة الأثرية في صان الحجر، فيما استقبلوا الدكتور ماهر عطالله، وسط تصفيق حاد، الأمر الذي قابله الأستاذ الجامعي بتقديم التحية لهم، في جو يسوده المحبة والبهجة.

وأشار الطلاب والطالبات إلى أنهم حرصوا على تكريم الدكتور ماهر سمير عطالله، لمساعدته لهم طوال العام الدراسي بتوفير أتوبيسات لنقلهم إلى مكان الكلية، وتوفير السكن للمغتربين بأسعار مخفضة في مركز صان الحجر.

إشادات على مواقع التواصل بتنظيم الممر الشرفي

وأثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اشادوا بحرص الطلاب على تكريم أستاذهم وأيضا أشادو بحرص الأخير على مساعدتهم علميا وتوفير الوسائل التي تساعدهم على الدراسة في سهولة ويسر.

رابط الفيديو المتداول على الفيس

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=992551498102909