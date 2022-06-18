«مياه الشرقية» تعلن موعد ومكان اختبارات المتقدمية لوظيفة محام ثالث

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة محام ثالث بنظام التعاقد، والحاصلين على «ليسانس حقوق - شريعة وقانون» بتقدير عام لا يقل عن جيد والمطابقين لشروط الإعلان رقم 1 لسنة 2022 للعمل بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام للشركة.

موعد ومكان عقد الاختبار التحريري

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه تقرر عقد الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة محام ثالث بنظام التعاقد، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 من شهر يونيو الجاري 2022 بمقر ديوان عام الشركه والكائن خلف مديرية الإسكان بالزقازيق في تمام الساعة التاسعة صباحا.

قيمة رسوم دخول الاختبار التحريري

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بسداد رسوم دخول الاختبار التحريري، والمقررة بـ150 جنيها، بخزينة الفرع التابع له المتقدم على أن يتم إحضار إيصال السداد وأصل شهادة المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي يوم الاختبار حتى لا يتم استبعاد المتقدم.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظيفه محام 2022

وكشفت الشركة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وهي:

- أن يكون من أبناء محافظة الشرقية ومثبت ذلك في بطاقة الرقم القومي قبل تاريخ نشر الإعلان.

- حاصل على ليسانس حقوق أو ليسانس الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد.

- ألا يزيد السن على 30 عام من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- أن يقبل العمل بديوان عام الشركة.

- أن يكون مقيدًا بنقابة المحامين بجدول المشتغلين بدرجة ابتدائي.

- أن يجتاز الاختبار التحريري.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي ستعقد لمن اجتاز الاختبار التحريري فقط.