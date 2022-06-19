ارتفاع غير مسبوق للحرارة في أوروبا.. وتصل لمستويات قياسية منذ 80 عاما

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الحرارة سجلت أرقاما قياسية في عدد من الدول الأوروبية، مستعينة بصور من الأقمار الصناعية تظهر توزيعها درجات الحرارة في القارة الأوروبية، تجاوزت فيها الحرارة هناك لـ50 درجة مئوية.

الحرارة في إسبانيا 44 درجة

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«لا زالت أوروبا تحت قبضة موجة شديدة الحرارة حيث وصلت التسجيلات الواقعية في محطات الأرصاد الجوية في إسبانيا إلى 44 درجة وفي فرنسا 40 درجة وتعتبر هذه الدرجات تسجيلات قياسية حطمت تاريخ يرجع إلى 80 سنة كما تجاوزت درجة حرارة سطح الأرض 50 درجة».

وواصلت: «وتستمر هذه الموجة خلال الأيام القادمة لتشمل أجزاء واسعة من وسط أوروبا».

موجات حر جنونية تستمر في يونيو

وفي منشور سابق، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن موجات حر جنونية غير مسبوقة تضرب أوروبا الغربية منذ أوائل مايو ويكمل المسيرة شهر يونيو من بعده، لتسجل الحرارة في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا تتجاوز الـ40 درجة مئوية، مع فارق درجات حرارة يصل لـ15 درجة مئوية فوق المعتاد على هذه الدول.

وأفادت بأن الأجواء في مصر في المعدلات الطبيعية خلال هذه الفترة من العام، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 34:35 درجة، وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.