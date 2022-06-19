مظلات أمام مقار لجان الثانوية في «الغربية» لحماية الطلاب من حرارة الجو «صور»

أنهت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أعمال تركيب المظلات أمام بوابات لجان الثانوية العامة بهدف حماية الطلاب من درجة الحرارة اثناء الخروج والدخول للجان وحماية قوات التأمين المنوطة بعملية تامين اللجان.

وأكد المحاسب ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية والإدارات التعليمية تقدم كافة الدعم لتذليل جميع العقبات والتيسير على طلاب ومراقبى لجان الثانوية العامة لتوفير المناخ الجيد لسير عملية الامتحانات فى سهولة ويسر، وتم الإنتهاء من تركيب المظلات أمام اللجان، من أجل توفير الأمان وحماية الطلاب من أشعة الشمس أثناء دخولهم وخروجهم من اللجان، كما توجد حواجز أمنية تشكل ممرات لتنظيم سير وحركة دخول وخروج الطلاب بما يساعد على اتخاذ مسافات آمنة بين كل طالب والآخر، إلى جانب بوابات التعقيم على بوابات الدخول، وهناك تنسيقا مع مديرية أمن الغربية، ومديريات الصحة والكهرباء والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، ورؤساء المدن والاحياء لتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أعمال الامتحانات.

غرف عمليات لمتابعة الامتحانات

و أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه تم تشكيل غرفة عمليات في المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان.

«تعليم الغربية» تناشد الطلاب الالتزام بالانضباط

وطالب «حسن»، جميع الطلاب بالحضور قبل بداية اللجان بوقت مناسب، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والإلتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة الكترونية سلكية أو لاسلكية من شأنها المساعدة على الغش.

وتم التنبيه على جميع الملاحظين بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم والانضباط، حفاظاً على صالح الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب في هذا الماراثون، مؤكداً أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومي، متمنياً لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.