طقس اليوم في البحيرة.. نشاط لحركة الرياح والعظمى تسجل 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس طقسا حارا نهاراً، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدلا ليلاً على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد طقسا مشمسا ونشاطا للرياح مساءً، والطقس غائم جزئي على السواحل الشمالية.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في البحيرة للعظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 21 مئوية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم الخميس، سجلت العظمى في القاهرة 34 درجة مئوية، والصغرى 23، وفي الإسكندرية 28 و22، وفي مطروح 29 و21، وارتفعت درجات الحرارة في محافظات الصعيد، حيث سجلت سوهاج 37 و25، وقنا 38 و25، وأسوان 40 و26 درجة.

موجة حارة

وشهدت البحيرة خلال الأيام الماضية موجة من الطقس الحار، وسط تحذيرات من الجهات المعنية للمواطنين بعدم النزول وقت الظهيرة، كما تناولت البيانات تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، لاسيما مع الساعات الأولى من الصباح نظرا لتكون الشبورة المائية الكثيفة، وذلك تجنبا لوقوع الحوادث.