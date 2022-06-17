إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على «صحراوي» البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بحادث على صحراوي البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي عند الكيلو 60 القاهرة الإسكندرية، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة أميرة كمال محمد، 45 عاما، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، وميرفت غريب أحمد، 16 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وهاجر محمد فهمي، 15 عاما، مصابة بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الذراع اليسرى وكسر في الساق اليمنى، وعبد الله محمد فهمي، 12 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة وكسر في الحوض ونزيف في البطن، وجميعهم مقيمين بالقاهرة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الطبية اللازمة، كما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.