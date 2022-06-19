مصدر بـ«التعليم»: امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2022 يتضمن ورقة مفاهيم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مفاجأة سارة لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022، قبيل انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، غدا الاثنين، في ظل بحث الكثير من الطلاب عن مصير ورقة المفاهيم في مادة الإحصاء.

ورقة مفاهيم الإحصاء تتضمن جميع القوانين المدرجة في المنهج

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ كراسة أسئلة مادة الإحصاء، ستتضمن ورقة مفاهيم للقوانين التي سيحتاجها الطالب للإجابة على الأسئلة، ولن يكون الطالب بحاجة إلى حفظ أي من القوانين الموجودة في منهج المادة.

امتحان الاقتصاد لن يتضمن ورقة مفاهيم

وأكد المصدر، أنّ امتحان الاقتصاد لن يتضمن ورقة مفاهيم، لأن الإحصاء وحدها بحاجة لورقة لكثرة عدد القوانين فيها، لافتًا إلى أنها ستكون شاملة لجميع القوانين والنظريات ذات علاقة بطبيعة الأسئلة الموجودة.

بدء امتحانات الثانوية العامة بمادتي الدين والتربية الوطنية

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد غير المضافة للمجموع، غدا الاثنين، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكدت الوزارة تسجيل كود الامتحان المدون بكراسة الأسئلة علي ورقة «البابل شيت».

معلومات عن امتحان الثانوية العامة

كما أعلنت وزراة التربية والتعليم، معلومات عدة حول امتحانات الثنوية العامة كالتالي:

- عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2022 بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة «الشعبتين العلمية والأدبية».

- لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2022 بكل قطاع على مستوى الجمهورية 2089.

- المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم.

- كتيب المفاهيم سيتم توزيعه في المواد الأساسية على الطلاب بلجان الامتحانات.

- عدم السماح للطلاب بالكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان.

- تسليم كراسة الأسئلة و«البابل شيت» سليمة بعد الانتهاء من الامتحانات.

- تفتيش طلاب الثانوية العامة مرتين باستخدام العصا الإلكترونية.