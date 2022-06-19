توصيات مهمة للمزارعين استعدادا لارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف

يومان ويبدأ الصيف فلكيا في مصر، والذي يستمر 92 يومًا، وفيه تتعامد الشمس على جنوب مصر فتزداد الطاقة الحرارية المصاحبة للشمس، وتزداد فرص حدوث الموجات شديدة الحرارة الطويلة، وما يصاحبها من رياح جنوبية ساخنة، وللصيف طقوس وممارسات واحتياطات زراعية لا بد من مراعاتها.

استخدام «الأجريل» أو شباك التظليل لحماية النباتات

وبحسب مركز البحوث الزراعية؛ فإنه يجب على المزارعين تجنب الري وقت الظهيرة حيث ترتفع درجة الحرارة؛ ليكون الري في الصباح الباكر أو آخر النهار يكون بشكل منتظم، وضرورة استخدام مواد تغطية مناسبة لدرجة الحرارة المرتفعة والإشعاع الشمسي الحاد الذي يناسب ظروف المناطق الرطبة والجافة وشبه الجافة، باستخدام «الأجريل» أو شباك التظليل في حماية النباتات داخل الصوب من لفحة الشمس، وخاصة لزراعات الفاكهة مثل المانجو والرمان والتفاح والكمثرى وغيرها من الفواكهه غير تامة النضج.

وذكر المركز أنه بالنسبة للصوب المغطاة بالبلاستيك فيتم رشها بمادة السبيداك أو الجير الأبيض، هو الأمر الذي يساعد على خفض درجة الحرارة وتلطيف الجو داخل الصوبة.

أهمية التهوية داخل الصوب

وأكد المركز أهمية التهوية داخل الصوب، الأمر الذي يساعد في تفريغ الصوبة من الحرارة المرتفعة المخزنة داخل الصوبة، وكذلك الرطوبة النسبية، ويتم فيها فتح الأبواب البحرية والقبلية والنوافذ التي لا تسمح بدخول الحشرات، واستخدام تقنية الرش الرزازي ومراوح التهوية والشفاطات؛ لسحب الهواء الساخن والعلوي الأمر الذي يساعد في ترطيب درجة الحرارة داخل الصوب بشكل كبير.

التسميد بنترات النشادر لمساعدة النبات على تحمل الإجهاد الحراري

أما عن المعاملات الزراعية، نصح المعهد البحثي بالتسميد بنترات النشادر لمساعدة النبات على تحمل الإجهاد الحراري كبديل لسلفات النشادر مع الرش بمركبات الكالسيوم والبوتاسيوم، الأمر الذي يحسن حالة النباتات، كذلك الرش بمضادات الإجهاد الحراري مثل سيلكات البوتاسيوم على الأقل مرة كل أسبوع أو 10 أيام، كذلك استخدام مركب هيومات البوتاسيوم في التسميد الزراعي الأرضي على الأقل مرة كل أسبوع، والرش كذلك بمحلول سلفات الزنك والمعروف بالزنك المخلبي بمعدل 4 كجم على 400 لتر ماء للفدان، واستخدام الأحماض الأمينية والفوليك أسيد للتسميد.

ضرورة استخدام الشتلات المطعومة في أصناف الفاكهة

وشدد المركز على ضرورة استخدام الشتلات المطعومة في أصناف الفاكهة عند الزراعة، واستخدام أصول تتحمل الحرارة ومقاومة للإجهاد، مع زراعة أصناف وهجن للمحاصيل كالذرة وفول الصويا والقطن والخضر المتحملة لتذبذبات الحرارة والإجهاد الحراري.