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«الأبنية التعليمية» تقرر تخفيض عدد العاملين بها بواقع 20% للإدارات

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كريم روماني
07:23 م | الجمعة 21 يناير 2022
الأبنية التعليمية-صورة أرشيفية

الأبنية التعليمية-صورة أرشيفية

قررت الهيئة العامة للأبنية التعليمية تخفيض عدد العاملين بالهيئة بواقع 20% على مستوى الإدارات والمناطق يوميا، بدءا من يوم الأحد 23 يناير 2022 وحتى نهاية فبراير 2022 وسيتم تفويض مدير عموم الإدارات والمناطق بالتنسيق مع رؤساء الإدارات المركزية في تنفيذ هذه التعليمات على أن يضمن ذلك حسن سير العمل بالهيئة بانتظام.

لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات التيرم الأول

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له، أنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، وكل ما ينشر في هذا الصدد لا أساس له.

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