«الدفاع الروسية» تعلن إجمالي الخسائر التي كبدتها للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي الخسائر التي كبدتها للقوات العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بلغت 193 طائرة، و130 مروحية، و1163 طائرة دون طيار، و336 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3471 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و493 قاذفة صواريخ متعددة، و1834 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و3512 مركبات عسكرية خاصة.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان لها اليوم، أما بالنسبة لحصيلة العمليات العسكرية في اليوم السابق، فإن القوات الروسية تمكنت من إسقاط مقاتلة أوكرانية من نوعية «سو-25»، و13 مسيرة أوكرانية، إلى جانب إصابة 56 موقعا لقيادة القوات الأوكرانية، و127 موقعا لإطلاق النيران من وحدات المدفعية الأوكرانية.

إزالة الألغام والعبوات الناسفة

وصرح إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أن الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية بدأت في إزالة الألغام من الطرق والغابات في الحديقة الوطنية «سفياتيي غوري» الواقعة بالقرب من قري سوسنوفيه، وسفياتوغورسك وستودينوك وياروفايا، التابعة لمناطق جمهورية دونيتسك الشعبية.

وكشف « كوناشينكوف» أنه خلال الـ 24 ساعة السابقة، اكتشفت القوات الروسية عددا من العبوات الناسفة وصلت إلى 126 من أنواع مختلفة، وضعها الأوكرانيون المتطرفون، بما في ذلك 54 لغما مضادا للدبابات.

اعتراض صاروخ باليستي

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها نجحت في اعتراض صاروخ باليستي أوكراني من طراز «توتشكا أو» في منطقة قرية كيروفو بمنطقة خيرسون، وإسقاط صاروخين من طراز سميرتش في مقاطعات كامينكا ومنطقة خاركوف وبانتيليموفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحييد أكثر من 300 عنصر من القوميين الأوكرانيين، إلى جانب 7 عربات مدرعة، وقاذفتي صواريخ جراد، و12 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، ومخزن وقود للمعدات العسكرية في منطقة نيكولايف، و24 مركبة خاصة، بالإضافة إلى معبر مائي مخصص لعبور القوات المسلحة الأوكرانية على نهر سيفيرسكي دونيتس في منطقة قرية بروتوبوبوفكا.