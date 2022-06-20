حظك اليوم برج الميزان الاثنين 20-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم على الجانب العاطفي والمهني لمواليد برج الميزان، الذي يعرف عنه أنه من أصحاب الأبراج الكسولة التي تتردد في اتخاذ قراراتها، كما أنه من بين العيوب الواضحة في هذا المولود، هو أنه لا يمكن الاعتماد عليه في المواقف الصعبة.

وبحسب خبراء علم الفلك، فإن أصحاب برج الميزان تجدهم يفيضون بالحب والرومانسية مع الشريك الأخر، كما أنه يملك شخصية ساحرة وفاتنة، ولديه قدرة عالية على المغازلة، كما أنه يستمع بشكل جيد للأشخاص من حوله، ويشتهر بامتلاكه عقل منطقي، ويظهر ذلك عند إصداره للأحكام، فدائما ما يميل للحيادية في التعامل مع الآخرين.

مولود برج الميزان لا يصدر أحكامًا متطرفة على الأشخاص الآخرين من حوله، وكونه شخصية متفهمة بشكل كبير، يجعل من مولود هذا البرج شخصية محبوبة لدى الأشخاص الآخرين.

ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

صحيا ومهنيا حظك اليوم يخبرك بأن القمر في منزلك السادس يلقي على عاتقك اليوم مسئوليات وتبدو نشيطا وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

أما اجتماعيا وعاطفيا فحظك اليوم يخبرك بأن الشمس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك على مواجهة أي أزمات والتغلب عليها.