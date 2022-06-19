حظك اليوم برج الميزان السبت 19-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان يتميز بأنه شخص رومانسي وحساس بنسبة كبيرة، لديه شخصية ساحرة وفاتنة، ولديه قدرة عالية على المغازلة، كما أنه يستمع بشكل جيد للأشخاص من حوله، ويشتهر بامتلاكه عقل منطقي، ويظهر ذلك عند إصداره للأحكام، فدائما ما يميل للحيادية في التعامل مع الآخرين، ولا يصدر أحكامًا متطرفة على الأشخاص الآخرين من حوله، وكونه شخصية متفهمة بشكل كبير، يجعل من مولود هذا البرج شخصية محبوبة لدى الأشخاص الآخرين.

ولا يستطيع مولود برج الميزان نسيان من يخطأ بحقه على الإطلاق، ويسعى دائما لبناء علاقات قوية مع الأشخاص الآخرين، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي يدفعك نحو الإنجاز والبحث عن حلول فعالة لبعض المشاكل الصغيرة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ يدفعانك للاهتمام بمن تحب والحفاظ على علاقاتك وتبدو في حالة جيدة.

عيوب برج الميزان

ومن أبرز عيوب مولود برج الميزان أنه كسول بعض الشيئ، كما أنه متردد كثيرا، ودائم المحاولة لموازنة سلبيات وإيجابيات كل قرار، ولا يمكن الاعتماد عليه في المواقف الصعبة.