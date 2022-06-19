«على قد الإيد».. سيارات أسعارها تقل عن 40 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات ارتفاعا في الأسعار، بسبب أزمة التضخم المالية التي اندلعت عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات ارتفعت بسبب أزمة التضخم وانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية في صناعة السيارات، ما أدى إلى انخفاض إنتاج السيارات واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار المركبات أقل من 40 ألف جنيع في السوق لـ«الوطن».

سوزوكى ماروتي 1998

متوسط سعر السيارة في السوق 30,000 جنيه وأقل سعر في السوق 28,000 جنيه وأعلى سعر فى السوق 33,000 جنيه.

سيات إبيزا

سيات إبيزا 1992 متوسط سعر السيارة في السوق 31,000 جنيه، أقل سعر في السوق 29,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 33,000 جنيه.

سكودا فورمان 1994

متوسط سعر السيارة في السوق 31,000 جنيه، أقل سعر في السوق 29,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 33,000 جنيه.

فيات شاهين 1994

متوسط سعر السيارة في السوق 31,000 جنيه، أقل سعر في السوق 29,000 جنيه، أعلى سعر في السوق 34,000 جنيه.

فيات تيبو

فيات تيبو 1993 متوسط سعر السيارة 33,000 جنيه.

سكودا فيفوريت 1994

متوسط سعر السيارة 33,000 جنيه أقل سعر للسيارة 29,000 جنيه أعلى سعر للسيارة 33,000 جنيه.

رينو أوبتيما

رينو أوبتيما 1997 متوسط سعر السيارة 33,000 جنيه أقل سعر للسيارة 29,000 جنيه أعلى سعر للسيارة 38,000 جنيه.

مازدا 121 1997

متوسط سعر السيارة 33,000 جنيه أقل سعر للسيارة 33,000 جنيه أقل سعر للسيارة 33,000 جنيه.

فيات دوجان 1992

متوسط سعر السيارة 35,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 33,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 37,000 جنيه.

فيات أونو

فيات أونو 1993 متوسط سعر السيارة 38,000 جنيه، أقل سعر السيارة 35,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 43,000 جنيه.

دايو ريسر 1994

متوسط سعر السيارة 38,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 36,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 40,000 جنيه.