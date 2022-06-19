تجديد حبس بائعة سمك وابنتها في واقعة تسمم 67 شخصا بالشرقية

قررت الجهات المختصة بمحافظة الشرقية، تجديد حبس بائعة وابنتها 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة إصابة 67 شخصًا باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبة سمك قاموا بشرائها منهما.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة ديرب نجم ومركز شرطة الإبراهيمية، إشارة باستقبال مستشفى ديرب نجم المركزي ومستشفى الإبراهيمية المركزي، 67 شخصًا مصابين بأعراض اشتباه تسمم «إعياء وقيء وإسهال».

القبض على بائعة سمك وابنتها

وعلى الفور، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى مستشفى ديرب نجم والإبراهيمية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤالهم أفادوا بأنهم تناولوا وجبة سمك اشتروها من إحدى البائعات المتجولات وابنتها أثناء تسوقهم من سوق الأحد الأسبوعي في مدينة ديرب نجم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ومكان البائعة وابنتها بمركز الإبراهيمية، وألقت الشرطة القبض عليهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.

حبس سائق في واقعة وفاة مأذون وزوجته وابنته

وفي السياق نفسه، قررت نيابة ديرب نجم سائق سيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة مأذون وزوجته وابنته، بعدما اصطدمت السيارة بهم أثناء قيادتهم تروسيكل بطريق «الزقازيق - ديرب نجم».

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بالواقعة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن وأمرت بتحريات المباحث حول الواقعة.