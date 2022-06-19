حبس المتهم في قضية سرقة بالمعادي: «خد 11 جهاز كمبيوتر ولاب توب»

قررت النيابة العامة، حبس المتهم في قضية سرقة من داخل إحدى الشركات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة 11 جهاز كمبيوتر ولاب توب، وآي باد، وهاتف محمول من شركة بالمعادي.

سرقة 11 جهاز كمبيوتر ولاب توب

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مدير إحدى الشركات وكائنة بدائرة القسم، يفيد باكتشافه سرقة 11 جهاز كمبيوتر لاب توب، آي باد، وهاتف محمول، من داخل شركته الخاصة، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة.

القبض على المتهم في ارتكاب الواقعة

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، فضلًا عن ارتكابه 5 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

ضبط جزء من المسروقات وبيع باقيها

وضبط جزء من المسروقات المستولى عليها بمسكنه من خلال إرشاده، وأقر بتصرفه ببيع باقي المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.