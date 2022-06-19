صاحب كافيتريا ينهي حياته بـ«حبة الغلة» لمروره بضائقة مالية في الغربية

شهدت عزبة «كامل» التابعة لدائرة مركز سمنود، في محافظة الغربية، تخلص شاب من حياته، إثر تناوله حبة حفظ الغلال السامة، بعد دخوله في حالة نفسية سيئة، بسبب مروره بضائقة مالية.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي من أجل تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها، وما إذا كانت توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

ضائقة مالية وأزمة نفسية

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، بورود بلاغ من الأهالي يتضمن قيام المدعو «رامي . ال»، 33 عامًا، ومقيم بعزبة «كامل»، ويمتلك إحدى الكافيتريات، عن طريق تناول حبة حفظ الغلال السامة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية من ضباط مباحث مركز شرطة سمنود، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب كان يعانى من أزمة نفسية بسبب مروره بضائقة مالية، وقام بتخلص من حياته عن طريق تناول حبة الغلال السامة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

التحفظ على الجثة

ونُقلت الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى سمنود العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على الأسباب والملابسات، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.