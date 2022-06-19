طبيب وسيارة إسعاف في كل لجنة لامتحانات الثانوية في الغربية

قال المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مديرية التربية والتعليم بالغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفرت كل الإجراءات لاستقبال مارثون امتحانات الثانوية العامة، ومنها وسائل الصحة وتوفير كافة الإجراءات الصحية والطبية، حيث يتوفر في كل لجنة طبيب، للتعامل بشكل فوري مع أي حالات اغماء أو تعرض الطلاب أو المراقبين لمشاكل صحية.

تأمين مراكز الأسئلة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم التنسيق مع كل من مديرية أمن الغربية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين لجان الثانوية العامة ومركز توزيع الأسئلة، ومديرية الصحة والتأمين الصحي، لتوفير طبيب داخل كل لجنة، ومديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات، ومنع الأسواق في محيط اللجان، ومنع الباعة الجائلين، وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال اليوم.

تعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة

وأوضح حسن، أن المديرية والإدارات التعليمية ال 10 مستعدة لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية العامة، وجميع اللجان صالحة لأداء الامتحانات، وتم تطهير وتعقيم الحجرات، وفرش اللجان طبقاً لتعليمات لجنة النظام والمراقبة، وبما يحقق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، والتأكد من صلاحية التليفونات الأرضية الموجودة بمقار لجان سير الامتحان.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية جهزت بالتنسيق مع الجهات المعنية 115 لجنة على مستوى مدن ومراكز المحافظة والإدارات التعليمية ال 10 لاستقبال 36 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.