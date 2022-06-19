ضبط لحوم وكبدة فاسدة ودقيق مجهول المصدر في حملات تموينية بالقاهرة

تلقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، تقريرًا من مديرية التموين حول جهودها لضبط الأسواق والعمل في مجال تفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة خلال الأيام الماضية من ضبط الآتي:

- ضبط 1250 كجم دقيق مجهول المصدر بمخزن سياحي بالمقطم.

- ضبط 1500 كجم دقيق مجهول المصدر بمخزن سياحي بمدينة نصر.

- ضبط 2160 كجم أرز مجهول المصدر.

- ضبط 1920 كيس مكرونة مجهول المصدر.

- ضبط 180كجم دجاج مجهول المصدر.

ضبط لحوم مفرومة فاسدة

- ضبط 144 كجم لحم مفروم مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات

- ضبط 2200 علبة حلوى

- ضبط 1200 برطمان ثوم

- ضبط 250 كجم جمبري مخالف للمواصفات

- ضبط 1240 كيس ملح طعام غير مطابق للمواصفات

ضبط كبدة مجمدة غير صالحة للاستخدام

- ضبط 2100 كجم كبدة مجمدة

- ضبط 25 كرتونة كبدة بقري مجمدة

- ضبط 840 لتر زيت

- ضبط 960 كجم دجاج

- ضبط 1104 أطنان زيت طعام

- ضبط 2700 كجم سكر

- ضبط 2400 كجم أرز

وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على ضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسواق وإعادة الانضباط ومصادرة السلع الغير مطابقة للمواصفات والتأكد من سلامة الأغذية من أجل صحة سلامة المواطنين وعدم السماح بأى تلاعب أو غش بشأن السلع.