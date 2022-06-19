إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لعمادة «صيدلة طنطا».. 5 أساتذة في القائمة

ترأس الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، اجتماع اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الصيدلة، وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور مدثر طه أبو الخير والدكتور محمود بكر محمد والدكتورة كاميليا محمود لأمين والدكتور أحمد عبد المنعم حبيب، حيث تم إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لعمادة الكلية ومناقشتهم في الخطط الاستراتيجية لتطوير الكلية وربطها بخطة الجامعة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

المرشحون لشغل عمادة كلية الصيدلة

وجرى إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الخمسة، وهم الدكتورة أمل محمد كمال عبد المعطي كباش، أستاذ بقسم العقاقير ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال محمد محمود المغربي، أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا الصيدلية، والدكتورة سحر محمد الغباشي الحجار، أستاذ بقسم الصيدلة الإكلينيكية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى عبد الحميد محمد الأعصر، أستاذ وقائم بأعمال رئيس مجلس قسم العقاقير، والدكتورة نجلاء عبد العزيز فؤاد الشيتاني، أستاذ ورئيس قسم الأدوية والسموم لإعداد التقرير النهائي.

فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد صيدلة

جدير بالذكر أن جامعة طنطا كانت قد أعلنت عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الصيدلة للأساتذة العاملين بالكلية، اعتبارا من يوم الخميس 2 يونيو وحتى السبت 11 يونيو لعام 2022، حيث تم إعلان القائمة المبدئية يوم الأحد 12 يونيو، ‏وتلقي الطعون يومي الإثنين 13 يونيو والثلاثاء 14 يونيو، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 15 يونيو.