«طاقة النواب» تطالب بتوصيل الغاز للمدن الجديدة والشوارع الضيقة

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة حسام عوض الله، رئيس اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب حول مشاكل توصيل الغاز، إذ ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة، والتي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000.

وأكد «الجبلاوي» أن مدينة قنا الجديدة رغم بدء المواطنين تسديد الأقساط لا توجد بها خدمات ولم يجر توصيل الغاز، موضحًا أن الأمر يضيع بين الاختصاصات بين المجتمعات العمرانية ووزارة البترول، مطالبًا بتوصيل الغاز للمدينة كإحدى المدن الجديدة.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة نجحت في توصيل الغاز للقرى، لكن لم توصل للمدن الجديدة، وهذا ضد توجيهات الرئيس.

توصيل الغاز لمدينة سوهاج الجديدة

وأكد ممثل هيئة المجتمعات العمرانية أنه يجرى مخاطبة وزارة البترول لتوصيل الغاز للمدينة، والرد سيكون خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن مدينة سوهاج الجديدة كانت بها المشكلة نفسها وجرى توصيل الغاز لها.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لشارعي الغابة وشعبان الحاوي، بحي الأميرية بمحافظة القاهرة.

وقالت النائبة خلال عرض طلب الإحاطة إن الخدمات موصلة للمنطقة، ولكن لم يجر توصيل الغاز وهي أزمة 2000 أسرة مطالبة بحل نهائي، مضيفة أنه لا ذنب لهذه الأسر، مع المطالبة بمعرفة سبب عدم توصيل الغاز لهذه المنطقة.

وبشأن ذلك، قال شريف صبحي، ممثل شركة تاون جاز، إن المنطقة جرى توصيل الغاز بها، لكن بعض الشوارع والعزب بها صرف صحي، وسعتها 3 أمتار، ولا يوجد مساحة لوضع خطوط الغاز، وهناك مقايس فنية وشروط للدفاع المدني وهي مشكلة فنية، ولكن المنطقة موصل بها غاز طبيعي.

كما قال النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، إنه يجب ألا تحرم 2000 أسرة من الغاز، ولا بد من البحث عن حلول للمشاكل بين شركات المياه والصرف والغاز والتعاون بينها.

رد محافظة القاهرة على طلب الإحاطة

قال ممثل محافظة القاهرة إنه لم تصل أي طلبات من شركة الغاز يجرى رفضها، وأوصت اللجنة بعقد اجتماع بالمحافظة مع شركات المياه والصرف الصحي وشركة الغاز لحل المشكلة والوصول إلى حل.

وناقشت اللجنة أيضًا خلال اجتماعاتها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن عدم تسويق المنتجات التي يجرى بيعها عن طريق إدارة التسويق بشركة بتروتريد بالشكل الذي يساعد العاملين في بيعها واللجوء إلى طرق أخرى تسيء لهذه المنتجات، وتكبد العاملين خسائر مالية.

وطالب النائب بوجود سياسة تسويقية للمنتجات للصالح العام أو تسليمها للشركات المتخصصة لتسويقها.

واستعرضت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن نقص وزن أنبوبة البوتاجاز عما حددته الدولة، ما يعد إهدارًا للمال العام ويعود بالتأثير السلبي على دخل المواطن.