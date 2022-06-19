وزير التعليم: حيازة الطالب للهاتف داخل لجان الثانوية العامة يعتبر غشا

حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جموع الطلاب من حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدًا أن أى طالب سيقوم بحيازة المحمول داخل اللجان سيعتبر غشاشًا، موضحًا أن الوزارة لن ولم تسمح بوجود غش إلكتروني، منوهًا بأن الامتحانات سوف تبدأ صباح غد الاثنين، بالمواد غير المضافة للمجموع، على أن تبدأ يوم 26 يونيو الجاري، بالمواد المضافة للمجموع.

عدم حصول الطالب على لقاح كورونا لا يمنعه من دخول امتحانات الثانوية العامة

وأكد «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لن يتم منع أى طالب لم يحصل على لقاح كورونا من دخول امتحانات الثانوية العامة 2022، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى قرارات رسمية من الصحة تنص على حرمان أي طالب لم يحصل على اللقاح من أداء الامتحانات، ومن ثم سيتم السماح لجميع الطلاب الملقحين وغير الملحقين بدخول الامتحانات.

رسالة مهمة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

ووجه وزير التعليم، رسالة مهمة لجميع الطلاب، قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، قائلًا: «عليكم المذاكرة جيدا، والبعد تماما عن جميع الشائعات، وعدم حيازة التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية، والبعد تمامًا عن الغش لأنه سيضر صاحبه، وأن جميع الأسئلة ستكون اختيارًا من متعدد ولن تحوي على جزئيات مقالية»، لافتًا إلى أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تمامًا ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

وقال «شوقي» إن الوزارة انتهت تمامًا من تشكيل غرفة العمليات المركزية، والتي ستكون متصلة بغرف العمليات بمختلف محافظات الجمهورية الموجودة في المديريات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات داخل لجان الثانوية العامة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على جميع القائمين على الامتحانات بتشديد الرقابة داخل اللجان الامتحانية، والتصدي لأى محاولات غش قد تحدث، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحًا أن جميع لجان الثانوية العامة مؤمنة ومعقمة تمامًا ضد كورونا.