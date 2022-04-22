جزار يبيع كيلو اللحم بجنيه واحد في العريش.. «العجل خلص في ساعتين»

أقدم جزار بمدينة العريش في شمال سيناء، على بيع كيلو اللحم الطازج بسعر جنيه واحد للمواطنين، مما دفع الأهالي للإقبال عليه بشكل كبير لمعرفة السر في الأمر.

وتسابق عدد كبير من الأهالي سواء من ميسوري الحال أو من غير القادرين، للحصول على اللحوم من الجزار الذي كان يبيع كيلو اللحم بشكل طبيعي بسعر 130 جنيها، بحسب القيمة المكتوبة على اللحم لديه.

كيلو اللحم بجنيه واحد في العريش

وقال محمد البصيلي، أحد سكان العريش، لـ«الوطن»، إنه بالفعل قام بشراء كيلو لحم من الجزار بسعر 1 جنيه، موضحا أن محل الجزارة بوسط العريش شهد زحاما كبيرا لمدة قاربت الساعتين، حتى نفاد الكمية الموجودة.

بينما قالت «أم أحمد» إحدى المواطنات بالعريش، إنها تمكنت برغم الزحام الشديد من شراء كيلو لحم بسعر جنيه واحد، ولم تتمكن من شراء كيلو آخر، وذلك بحسب تعليمات صاحب المحل، بحصول كل مواطن على كيلو واحد فقط.

تبرع رجل أعمال بـ«العجل» مجانا

محمد الذيب، أحد أصحاب المحال التجارية بالعريش، قال لـ«الوطن» إنه تم بيع الكيلو 1 جنيه فقط، ولكن كان من المفترض أن توزع بالمجان، لأن تلك اللحوم هي تبرع من أحد رجال الأعمال، رفض ذكر اسمه، إلا أن الجزار يأخذ جنيها واحدا فقط ليعرف كمية اللحم التي باعها، لكي يستطيع محاسبة المتبرع الذي قام بشراء العجل كاملا من الجزار.

وأثار تصرف الجزار الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي بالعريش، بين مشكك ومصدق، بعيدا عن معرفة حقيقة التبرع التي كشف عنها جيران الجزار من أصحاب المحال القريبة.