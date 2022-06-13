محافظ قنا يستمع لشكاوي أهالي أبو تشت في أول لقاء جماهيري منذ انتشار كورونا

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اللقاء الجماهيرى الأول بمركز أبوتشت، عقب انحسار جائحة كورونا، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائبة سحر صدقى، والنائب عبدالفتاح الشحات عضوا مجلس النواب، ومسئولى الأجهزة التنفيذية ومئات المواطنين المتقدمين بشكاوى من أهالى المركز والقرى التابعة له .

واستعرض محافظ قنا في بداية اللقاء جهود القيادة السياسية، والحكومة خلال الـ 7 سنوات الماضية فى تنفيذ المشروعات القومية، وإطلاق المبادرات الرئاسية التي استهدفت تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين.

تنفيذ 964 مشروعا خدميا في 5 مراكز

وقال محافظ قنا أن حجم الاستثمارات التىجرى إنفاقها حتى الآن بالمرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تتجاوز 30 مليار جنيه لتنفيذ 964 مشروعا خدميا بالمراكز الخمسة المستهدفة وهى «أبوتشت ، فرشوط ، دشنا ، الوقف ، قوص»، لافتا إلى أن نصيب مركز أبوتشت من المبادرة بلغ 35% من إجمالى المشروعات المستهدفة.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بذلت جهود حثيثة فى تنفيذ المشروعات المستهدفة، ما ساهم فى إنجاز العديد من تلك المشروعات في زمن قياسي، الأمر الذي ساهم في تحتل المحافظة الترتيب السابع على مستوى الجمهورية فى نسب تنفيذ المشروعات، رغم أنها الوحيدة التى يتم تنفيذ المبادرة فى 5 مراكز منها.

وأضاف الداودي أن المبادرات المتعددة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال الصحة، وفى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية ساهمت فى علاج ملايين المواطنين والوصول بالخدمات الطبية إلى كافة المناطق المحرومة .

وعقب ذلك استعرض الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة المشروعات التى تم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 1700 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية من خلال برنامج التنمية المحلية، وبلغ نصيب مركز أبوتشت منها 125 مشروع بتكلفة 516 مليون جنيه ، بينما بلغ نصيب أبوتشت من مشروعات حياة كريمة 340 مشروع من اجمالى 964 مشروع يتم تنفيذها من خلال المبادرة ، بنسبة 35%؜ ، بتكلفة مالية بلغت 10 مليارات و 600 مليون جنيه.

عرض احتياجات مركز أبوتشت من خدمات ومشروعات

كما قام كل من النائب عبدالفتاح الشحات ، والنائبة سحر صدقى بعرض احتياجات مركز أبوتشت من خدمات ومشروعات، وقام مسئولو الأجهزة التنفيذية بالرد علي تلك المطالب، ووعدوا بدراستها ومدى إمكانية تنفيذها.

واستمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين الحاضرين الذين تخطى عددهم 500 مواطن، حيث استمع لشكوى كل مواطن على حده، مشيرا إلى أن الشكاوى تنوعت مابين طلبات تعيين وانتداب وتوصيل مرافق والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة، إضافة الى مشكلات المواطنين الخاصة بإستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات.

وأحال المحافظ عددا من الطلبات التى تحتاج الى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .