عاجل.. كتاب دوري بشأن آلية عقد امتحانات الدور الثاني لأولي وثانية ثانوي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاب دوري لمديري المديريات التعليمية، بشأن آلية عقد امتحان الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام 2022 /2021.

ونص الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم، بشأن امتحانات الدور الثاني، على أنه حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة (عربي، لغات) ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية بجمهورية مصر، تقرر الآتي:

- يحق للطالب الحاصل على أقل من 50% في مادة أو أكثر أداء امتحان الدور الثاني في تلك المواد مهما كان عددها.

- النجاح في امتحان الدور الثاني يقتضى الحصول على 50% فأكثر في هذا الامتحان.

- تعقد الامتحانات ورقية في مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي تم اعدادها لطلاب المنازل في الفصل الدراسي الثاني.

- تبدأ الامتحانات عقب أجازة عيد الاضحى المبارك وتتولى الادارة اعداد جدول الامتحانات ويتم الاعلان عنة بالمدارس.

- تعقد الامتحانات بمقر المدارس الاعدادية التي لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

- الامتحان موحد على مستوى الادارة وتوضع الاسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة، على أن تتولى الادارة تشكيل لجانلتقدير الدرجات، وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.

- يلزم تحرى الدقة في رصد النتيجة وتطبيق قواعد المراجعة النهائية حيث لا يسمح بتعديل أي نتيجة بعد الاعلان.