يقظة سائقين تمنع وقوع حادث تصادم قطارين على خط الشرق بقليوب

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن قيام سائقين بمنع حدوث كارثة حقيقية من تصادم قطارين على خط الشرق (القاهرة - الزقازيق - المنصورة)، بمنطقة رمادة التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، على أحد خطوط السكة الحديد المفردة التابعة لقطاع المسافات القصيرة بالسكة الحديد، مشيراً إلى أن الواقعة بدأت بوصول قطار رقم 380 قطار ركاب بعربات محسنة خط (المنصورة - القاهرة) إلى محطة رمادة، ووصول قطار رقم 385 ركاب بعربات محسنة خط (القاهرة - المنصورة) إلى محطة قليوب.

يقظة سائقين تمنع تصادم قطارين بخط القاهرة المنصورة

وقال مصدر السكة الحديد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن يقظة السائقين عملت على منع وقوع كارثة على خط (القاهرة - المنصورة)، من تصادم قطارين بعضهم البعض، لافتاً إلى أن القطارين أخذا تصريح مسير من المحطات المتوقفين بها ليُفاجأ سائقي القطارين أنهما على نفس الخط المفرد وجهًا لوجه، فاستخدما الرباط السريع لإيقاف القطارين قبل الاصطدام، وذلك ظهر اليوم السبت الموافق 18 يونيو الجاري.

وزير النقل نواصل العمل على تحديث منظومة السكة الحديد

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد تواصل العمل على تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات والقضاء نهائياً على تأخيرات القطارات.

ليس لدينا قطارات قديمة تعمل على قضبان السكة الحديد

وأوضح الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السكة الحديد ليس لديها أى قطار قديم يعمل على القضبان، وان جميع القطارات العاملة على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، جديدة وأخرى محدثة، مؤكداً أن جميع القطارات العاملة تقل ما يقرب من 1.1 مليون راكب يومياً.