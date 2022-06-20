كابتن «إيمي».. قطعت الطريق من الغربية للإسكندرية في 8 ساعات على دراجة

على دراجة هوائية، قطعت «أمينة شعبان»، الشهيرة على بـ «كابتن إيمي»، 30 سنة، مسافة 143 كيلو متر من محافظة الغربية إلى الإسكندرية، ضمن استعداداتها للاشتراك في مسابقات عالمية للمسافات الطويلة بالدرجات، متحدية أي صعوبات تواجهها في الطريق، مشجعة كافة المواطنين على قيادة الدرجات حفاظا على البيئة وممارسة الرياضة.

8 ساعات من الغربية إلى الإسكندرية

ابنة المحلة، كما تطلق على نفسها، قررت خوض التجربة كونها عضو الاتحاد المصري للدرجات، فضلا عن تقييم قدرتها على خوض منافسات المسافات الطويلة، وهو الأمر الذي أثبت أنها قادرة عليه بعد الوصول إلى عروس البحر الأبيض المتوسط.

وتقول الكابتن إيمي، إنها قطعت المسافة من الغربية إلى الإسكندرية في 8 ساعات، بدأتها من منتصف الليل حتى الثامنة صباحا، وهي المسافة التي يمكن قطعها بالسيارة خلال ساعتين، وهو ما يعكس سرعة الدراجة واحتياجها إلى راحة أكثر من مرة في الطريق.

تجربة رياضية في الإجازة

وأضافت إيمي لـ «الوطن» عقب وصولها الإسكندرية، أنها شعرت بالسعادة والرضا بمجرد وصولها الإسكندرية، ضاربة بأي انتقادات لها على مواقع التواصل الاجتماعي عرض الحائط، مؤكدة دعم أسرتها لها وثقتها فيها، مشيرة إلى أن اختيارها السير ليلا بسبب هدوء الطريق الزراعي لتتمكن من السير بجوار السيارات تجنبا للزحام.

وأوضحت أنها خاضت التجربة يوم إجازتها، لافتة إلى أنها تعمل مندوبة مبيعات في أحد محال الأثاث بالمحلة بالإضافة إلى عملها في شركة مياه غازية، وأنها أم تعول 3 أطفال: «ممارسة الرياضة بالنسبة لي أمر هام، ومؤخرا نقص وزني أكثر من 30 كيلو جرام بفضل ممارسة الرياضة».

حقيبة السفر

ولفتت إلى أنها لم تحمل أشياء كثيرة في حقيبتها خلال تلك الرحلة تسهيلا لحركتها، حيث حملت زجاجة مياه و«بروتين»، بالإضافة إلى احتياجات طبية بسيطة فيما استعانت بالمطاعم على الطريق حيث احتاجت إلى 4 لترات من المياه خلال رحلتها، مؤكدة إعادة التجربة مجددا إلا أن ذلك سيحتاج إلى وقت نظرا لصعوبة التجربة، حيث قررت العودة إلى الغربية عبر القطار بعدما مكثت لدى أسرتها في الإسكندرية لمدة يوم.