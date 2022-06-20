غلق مسجد عمره 100 عام بالمنوفية.. والأهالي يطالبون بترميمه بالجهود الذاتية

يعد مسجد «البيه»، من أقدم مساجد قرية «زاوية الناعوره»، بمركز الشهداء في المنوفية، حيث بُني المسجد قبل 100 عام تقريبا، وتم إغلاقه من قبل مسؤولي الأوقاف قبل عام بعد تصدع الجدران، دون اتخاذ خطوات جاده لبناء أو ترميم المسجد، ما دعا الأهالي للتعبير عن استعدادهم لترميم المسجد على نفقتهم الخاصة وتنفيذ ما تطلبه وزارة الأوقاف من شروط لإعادة فتحه أمام المواطنين.

المسجد عمره 100 عام

وقال محمود حبيب، أحد أهالي قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء بالمنوفية، إن المسجد مُغلق منذ عام تقريبا بسبب تصدع أحد الجدران، وتقدمنا بطلب للمسؤولين في وزارة الأوقاف لترميم المسجد بالجهود الذاتية، وتمت الموافقة على الطلب، ثم فوجئنا بوقف العمل لحين الحصول على موافقة وزارة الآثار لترميم المسجد نظرا لأنه مسجد قديم وحصلنا بالفعل على موافقة مكتوبة من وزارة الآثار.

الأهالي: لا نعرف أسباب عدم صدور ترخيص الترميم

وأضاف «حبيب»، لـ «الوطن»، توقفت الإعمال مرة أخرى بسبب عدم الحصول على موافقة من الوحدة المحلية، وبالفعل تقدمنا بطلب ترميم للوحدة المحلية وحصلنا على الموافقة ولكن تم ايقاف البدء في الترميم مرة أخري الحصول على الموافقة النهائية لبدء التنفيذ.

وناشد «حبيب»، اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، ووزير الأوقاف للتدخل لحل المشكلة وترميم المسجد وإعادة فتحه للمصلين مرة أخرى بعد غلق استمر لمدة عام، مؤكدا أنه لا توجد أسباب مقنعة تستدعي عدم البدء في تنفيذ أعمال الترميم.