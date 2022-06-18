عاجل.. الهجوم على معبد للسيخ في كابول بقنبلة وسيارة ملغومة

كشف مسؤول عن حدوث انفجار في معبد لطائفة السيخ في العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل بجروح، بحسب ما أكدته وزارة الداخلية الأفغانية، حسبما نقلت «العربية».

الداخلية الأفغانية: إصابة اثنين من أبناء الطائفة بقنبلة يدوية

وقال جورنام سينج، أحد زعماء طائفة السيخ في كابول، لوكالة الأنباء الفرنسية: «سمعتُ إطلاق نار ودوي انفجارات مصدرها معبد السيخ».

وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد النافع تاكور، فقد أصيب اثنان من أبناء طائفة السيخ في انفجار قنبلة يدوية ألقاها المهاجمون.

وأضاف المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، أنه بعد بضع دقائق انفجرت سيارة ملغومة بالقرب من المعبد، ولم تسفر عن وقوع إصابات.

مسؤول أفغاني: 30 شخصا كانوا بالمعبد لا نعرف كم منهم على قيد الحياة

وكان مسؤول أفغاني آخر قد قال لوكالة رويترز في وقت سابق، إنه كان هناك نحو 30 شخصا داخل المعبد. لا نعرف كم منهم على قيد الحياة أو كم عدد القتلى. حركة طالبان لا تسمح لنا بالدخول ولا نعرف ماذا نفعل. ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الانفجار.

ويعيش عدد محدود من أبناء طائفة السيخ حاليا في أفغانستان، حيث يقدر عددهم بحوالي 200 شخص، بعد أن كان عددهم نحو نصف مليون في سبعينيات القرن الماضي.