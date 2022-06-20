أيمن الكاشف: مباراة القمة مؤشر سيئ لمنتخب مصر

قال المعلق الرياضي، أيمن الكاشف، إن مباراة القمة 124 بين الأهلي والزمالك، مؤشر سيئ للمنتخب المصري في الفترة المقبلة، وتكرار ما شهدناه أمام كوريا الجنوبية وإثيوبيا، نتيجة تراجع معظم مستوى لاعبي الفريقين في هذه الفترة رغم أنهم قوام المنتخب الأول.

جوانب إيجابية للقمة 124

وأضاف أيمن الكاشف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، مع الإعلامى عمرو خليل، أن مباراة القمة شهدت العديد من الجوانب الإيجابية، أولها أهمية وجود مدير فني قوي، وأهمية الحضور الجماهيري والروح الرياضية بين لاعبى الفريقين، والتحكيم الإسباني الأكثر من رائع، إضافة إلى بعض الأسماء الشابة التى نجحت فى الظهور بمباراة القمة.

الأهلي تراجع كثيرا بعد تسجيل الهدف الأول

وأكد أن القمة 124 شهدت أيضا العديد من النقاط السلبية، أولها عقلية اللاعب المصري، فرغم السيطرة الكاملة للأهلي فى بداية المباراة، اكتفى الأهلي بتسجيل هدف، ثم تراجع كثيرا وشعر أن الأمور قد انتهت، رغم أن 1-0 هي نتيجة معلقة بكرة القدم، وسمح لفريق الزمالك وتكتيك فيريرا وتبديلاته الرائعة تصحيح الأوضاع، حتى استطاع أن يعيد النتيجة ويحرز هدفين وكاد أن يفوز باللقاء.

لاعبو الزمالك شعروا بارتباك

وأوضح أيمن الكاشف، أن فيريرا بدأ بالشكل الأمثل للزمالك أمام الأهلي، ولكن كان اللاعبون يشعرون بالارتباك، ولم يكن هناك تنظيم جيد بسبب الضغط القوي للأهلي والخطأ فى الدقيقة 12 والذي كلفهم هدف، وكذلك الأخطاء الأخرى التي كادت أن تكلف الزمالك أهدافًا أخرى كثيرة، قبل أن يعود بضغط قوى نتيجة تراجع أداء الأهي في المباراة.