طقس اليوم في البحيرة.. مائل للحرارة والعظمى 32 درجة مئوية

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، طقسًا حار نهارًا، معتدل ليلًا، وفق بيان أصدرته هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا يشهد، شبورة مائية صباحًا، وطقسًا مشمسًا ونشاطًا للرياح مساءً، وشبورة مائية صباحًا، وطقسًا غائمًا جزئيًا، على السواحل الشمالية.

درجة الحرارة في البحيرة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5 ) متر، على أن يكون إتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 32 درجة مئوية وبلغت الصغرى 21 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم، سجلت العظمى في القاهرة العظمى 34 درجة مئوية وبلغت والصغرى 23 درجة مئوية.

وفي عروس البحر سجلت العظمى 29 مئوية وبلغت والصغرى 22 درجة مئوية، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة في محافظات الصعيد

وفي محافظات الصعيد، ارتفعت درجات الحرارة، إذ سجلت العظمي في سوهاج 38 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، وارتفعت العظمى بقنا إلى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وفي أسوان سجلت العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

كما شهدت محافظة البحيرة على مدار الأيام الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، وحذرت الجهات المعنية سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة لاسيما مع الساعات الأولى تجنبا لوقوع الحوادث المرورية وحفاظا على أرواح المواطنين.