استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسوهاج.. وبداية الصيف رسميا الثلاثاء

تشهد محافظة سوهاج اليوم الأحد الموافق 19 يونيو طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة ليلا وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد بمحافظة سوهاج 38 درجة مئوية و25 درجة مئوية لدرجات الحرارة الصغرى.

طقس القاهرة الكبرى

وتشهد ساعات اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء

طقس شمال الصعيد

وتبلغ درجات الحرارة اليوم الأحد على شمال الصعيد 36 درجة مئوية للعظمى و 23 درجة للصغرى فى طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحررة ليلا وبالساعات الأولى من الصباح الباكر .

طقس جنوب الصعيد

وتبلغ درجات الحرارة اليوم الأحد على جنوب الصعيد 42 درجة مئوية للعظمى و 27 درجة مئوية للصغرى فى طقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا وكذلك فى الساعات الأولى من الصباح الباكر

الثلاثاء بداية فصل الصيف

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية يبدأ فصل الصيف الذى يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 يونيو 2022 ويستمر لمدة 3 أشهر .

ويعد فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة ، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأحيانًا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان.