درجات الحرارة اليوم الإثنين 20-6-2022.. 36 درجة في شرم الشيخ

أعلن خبراء الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، توقعات بشأن حالة الطقس المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية، فضلا عن الظواهر الجوية المتعلقة ودرجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022.

وكشف خبراء الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم على مناطق الصعيد ستكون مرتفعة نسبيا، إذ تسجل ارتفاعا في كل من قنا والأقصر وأسوان وإدفو وأبوسمبل، بقيم تتراوح بين 41 و42 درجة مئوية، وفي محافظات الدلتا لا تتخطى درجة الحرارة عن 34 درجة.

وأشارت الهيئة، إلى أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل ستكون معتدلة على كافة مناطق الجمهورية، وفي القاهرة والوجه البحري نهارا ستكون حالة الطقس حارة مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة على جنوب سيناء وجنوب لصعيد.

الظواهر الجوية وحالة البحرين

ونوهت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح أحيانا خلال ساعات المساء، فضلا عن تكون الشبورة الصباحية على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري بالإضافة لأجواء مشمسة.

أما عن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فيشهد اليوم ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط ليتراوح من 1 إلى 1.5، أما البحر الأحمر فتتراوح بين مترين إلى ثلاثة أمتار، فيما يكون اتجاه الرياح شمالية غربية على كل منهما.

درجات الحرارة اليوم

وفقًا لتوقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

القاهرة 34 - 22

الإسكندرية 29 - 22

وادي النطرون 34 - 23

طنطا 34 - 23

شبين الكوم 34 - 23

دمنهور 32 - 22

بلطيم 29- 22

مطروح 28- 21

السلوم 30- 21

سيوة 35 - 20

بورسعيد 29 - 22

دمياط 29- 22

الزقازيق 34 - 23

المنصورة 34 - 23

الإسماعيلية 35 - 22

السويس 34 - 22

العريش 28- 21

رفح 28- 21

رأس سدر 32- 24

نخل 34 - 21

نويبع 36- 25

طابا 34- 25

كاترين 33- 18

الطور 36 - 25

شرم الشيخ 36- 28

الغردقة 36- 27

مرسى علم 37- 26

الفيوم 34- 22

بني سويف 34- 22

المنيا 34- 21

أسيوط 35- 22

سوهاج 38- 23

قنا 41- 26

الأقصر 42- 26

أسوان 42- 27

إدفو 42- 27

أبو سمبل 41- 28

الوادي الجديد 39 - 26

شلاتين 38- 25

أبو رماد 37- 25

حلايب 34- 27

رأس حدربة 34- 28.