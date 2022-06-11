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شاب ينهي حياته بالدقهلية: فشل في الارتباط بفتاة بعد 6 سنوات حب

كتب:

صالح رمضان
03:48 ص | السبت 11 يونيو 2022
غرق شاب في الدقهلية - أرشيفية

غرق شاب في الدقهلية - أرشيفية

أقدم شاب بمحافظة الدقهلية بالتخلص من حياته بعد أن فشل في الارتباط من فتاة كان علي علاقة عاطفية معها، فألقى بنفسه في ترعة «بحر بلقاس»، بعد أن فشل في الزواج منها بعد مرور 6 سنوات على هذه العلاقة، وكثفت قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثة وتجمع عدد من الأهالي علي شاطئ الترعة في انتظار ظهور الجثة.

الشاب يلقي نفسه في ترعة «بحر بلقاس»

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بإلقاء نفسه في ترعة «بحر بلقاس» في محاولة للتخلص من حياته، ونظرًا لارتفاع مستوى المياه فإنه غطس في المياه ولم يظهر بعدها.

جهود كبير لانتشال جثة الشاب 

على الفور تم اخطار الحماية المدنية بقيادة اللواء شريف النحاس مدير الإدارة، وانتقل إلى مكان البلاغ العميد ياسر البردويل وكيل إدارة الحامية المدنية، والرائد أحمد صبري رئيس قوات الانقاذ النهري، وجرى تكيث الجهود لانتشال الشاب الغريق.

وبالفحص توصلت مباحث بلقاس إلى أن الشاب يدعي «ح. م.»، 32 سنة، ميكانيكي سيارات، وأنه ألقى بنفسه في مياه الترعة ليتخلص من حياته.

شهود: الشاب فشل في الزواج من فتاة

وأكد شهود العيان أن الشاب ارتبط بعلاقة عاطفية مع فتاة منذ حوالى 6 سنوات، ونظرًا لظروفه المادية الصعبة لم يتمكن من الزواج منها، ولما وصل به الحال إلى  أن فقد الأمل في الزواج منها قرر أن يتخلص من حياته، فألقى بنفسه في مياه ترعة بحر بلقاس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثة.

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