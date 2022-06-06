العثور على جثة مجهولة لمسن صدمته سيارة في حلوان

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن مجهول الهوية صدمته سيارة في دائرة قسم شرطة حلوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وطلبت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة للتوصل للسيارة وضبط قائدها.

مصرع شخص دهسته سيارة

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغًا بمصرع شخص صدمته سيارة في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن لا يحمل مستندات تدل على هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أصدرت قراراتها السابقة.

أخذ بصمات الجثة

وقال مصدر أمني إنّه بناء على قرار جهات التحقيق تم أخذ بصمات الجثة المجهولة وإرسالها إلى مصلحة الأمن العام لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى المصلحة في محاولة لكشف هوية صاحب الجثة.

وأضاف المصدر أنه جرى تصوير الجثة وإرسال الصور إلى أقسام الشرطة المختلفة في القاهرة والجيزة في محاولة للتعرف على صاحبها من قبَل العاملين في تلك الأقسام والمترددين عليها من المواطنين.