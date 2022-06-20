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الأهلي يحسم ملف المدير الفني خلال ساعات.. ويستقر على 3 أسماء

كتب:

علي سمير
10:46 ص | الإثنين 20 يونيو 2022
محمود الخطيب

محمود الخطيب

أوشكت إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، لخلافة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي جرى فسخ التعاقد معه بشكل رسمي، الاثنين الماضي، بعد جولة طويلة خلال الأيام مع العديد من المديرين الفنيين، لاختيار الأفضل والأصلح بينهم لقيادة الفريق الأول، خلال المرحلة المقبلة.

واستقرت إدارة النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية، على 3 مدربين، لاختيار الأفضل لقيادة الفريق، وتولي القيادة الفنية لاستعادة بطولة الدوري الممتاز، وحصد لقبي كأس مصر النسخة الماضية، والأخرى الحالية.

ومن المقرر، أن تُعلن الإدارة عن خليفة بيتسو موسيماني خلال الساعات القادمة، لقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري.

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