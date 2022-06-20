تنفيذ 16 مشروعا خدميا بديرب نجم بتكلفة مليار و51 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، ما يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولًا للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.

تنفيذ 266 مشروعًا بكافة القطاعات

وأشار محافظ الشرقية، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أنه جار تنفيذ 266 مشروعًا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، بتكلفة مالية 21 مليارًا و700 مليون جنيه، منها 16 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بمركز ومدينة ديرب نجم بقطاعات «الصرف الصحي – الطرق –الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة»، وبتكلفة مالية بلغت مليارًا و51 مليونًا و500 ألف جنيه.

تنفيذ 11 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي.

وأوضح «غراب»، أنه جار تنفيذ 11 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت مليارًا و32 مليون جنيه، منها الانتهاء من مشروع صرف صحي قري العصايد بانشاء محطة معالجة بطاقة تصميمية 8 آلاف م3/ اليوم , وجاري الإنتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قري ( العصايد – الديسة – مناحريت – أكراش – شوبك اكراش – العطارين – الشراقوة بإنشاء 7 محطات رفع صرف صحي وبتكلفة مالية للمشروعين 225 مليون جنيه.

ولتحسين البنية التحتية للطرق وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، أشار محافظ الشرقية، إلى أنه جار استكمال أعمال رصف طريق دائري ديرب نجم بطول 1.5 كم وبتكلفة 4 ملايين و943 ألف جنيه، لافتًا إلى تنفيذ مشروعين بقطاع الأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير 25 فصلًا جديدًا بتكلفة مالية بلغت 13 مليونًا و160 ألف جنيه.

كما أنه جار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مركزي شباب «ديرب نجم وجميزة بني عمرو» بتكلفة مليون و397 ألف جنيه؛ لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بنطاق المحافظة، بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.