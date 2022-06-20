ضبط 18 كيلو بانجو بحوزة شخصين في الدقهلية.. جابوا آلي وعملوا عصابة

ضبط أجهزة وزارة الداخلية، 18 كيلو جرام من مخدر البانجو، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات

ووفق بيان الداخلية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، قيام شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، إذ اتخذا من دائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

18 كيلو بانجو وبندقية آلية واعتراف

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما «سيارة» بدائرة مركز شرطة شربين في الدقهلية، وبحوزتهما «كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو جراما، بندقية آلية، عدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالي، وهاتفين محمول».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.