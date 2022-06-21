درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21-6-2022 على مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع محافظات الجمهورية، وذلك في حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، مع وجود انخفاض في درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة فقط، وذلك بشكل مؤقت على جميع المدن والمحافظات.

وأشارت «الأرصاد» في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، تشهد انخفاضًا مؤقتًا، بمعدل درجة واحدة فقط، نظرًا لتأثر بالبلاد بقدوم رياح شمالية غربية والتي تعمل على اعتدل درجات الحرارة، والتي يقابلها امتداد المنخفض الأوسطي القادم على سطح البحر المتوسط من جنوب أوروبا.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 ، من المتوقع أن تبلغ 33 درجة على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وتبلغ 29 درجة على السواحل الشمالية الغربية، ونفس الدرجة على مدن وسط سيناء وعلى السواحل الشمالية الشرقية، ومن المتوقع أيضًا أن تبلغ الحرارة 36 درجة على محافظة جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، و35 درجة على محافظات شمال الصعيد و41 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه هناك انخفاضًا في درجات الحرارة الصغرى غدًا الثلاثاء، مع بداية ساعات المساء بين 15 و13 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموفق 21 يونيو في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 33-22

الإسكندرية 29-22

وادي النطرون 33-22

طنطا 33-22

شبين الكوم 33-23

دمنهور31-21

بلطيم 28-22

مطروح 26-20

السلوم 29-19

سيوة 34-20

بورسعيد 29-20

دمياط 28-22

الزقازيق 33-21

المنصورة 33-23

الإسماعيلية 34-21

السويس 33-21

العريش 28-20

رفح 28-20

رأس سدر34-22

نخل 33-18

نويبع 35-24

طابا 34-22

كاترين 32-20

الطور 35-26

شرم الشيخ 37-27

الغردقة 37-26

مرسى علم 37-26

الفيوم 34-23

بني سويف 34-23

المنيا 34-23

أسيوط 35-24

سوهاج37-25

قنا 40-26

الأقصر 41-26

أسوان 41-27

إدفو 41-27

أبو سمبل 40-28

الوادي الجديد 38-26

شلاتين 36-25

أبو رماد 35-25

حلايب 32-26

رأس حدربة 32-26